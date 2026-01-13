Борец из Кабардино-Балкарии завоевал первую медаль за сборную Кыргызстана

Эта медаль стала для него первой в составе сборной Кыргызстана.

Борец вольного стиля Малик Шаваев завоевал первую медаль за сборную Кыргызстана.

В конце 2025 года двукратный чемпион России получил возможность выступать за Кыргызстан, а в декабре смог выиграть чемпионат страны.

В январе воспитанник кабардино-балкарской школы борьбы попал в состав сборной Кыргызстана на международный турнир Yasar Dogu в Турции. Он выступал в весовой категории до 86 кг и стартовал со стадии 1/8 финала.

Шаваев сначала победил представителя Турции со счетом 9:5, а затем одолел борца из Албании (12:2).

В полуфинале представитель Кыргызстана победил еще одного спортсмена из Турции со счетом 10:0 и вышел в финал.

В финальной схватке Шаваев встретился с иранцем, уступил ему со счетом 1:4 и завоевал серебро.

