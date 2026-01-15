           
Подробности
Спорт
Просмотров: 263

Президент поручил Кабмину организовать сборы и антидопинговые меры для спортсменов на два года

Решение принято для обеспечения эффективной подготовки спортсменов, достижения высоких спортивных результатов.

Президент Садыр Жапаров распоряжением № 450 поручил Кабинету министров подготовить решение об определении поставщиков государственного заказа на приобретение услуг по проведению учебно-тренировочных сборов и обеспечению антидопинговых мер для спортсменов на 2026–2027 годы.

Решение принято для обеспечения эффективной подготовки спортсменов, достижения высоких спортивных результатов.

Источник: АКИpress

           