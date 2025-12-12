Ихтияр Нишонов выиграл $75000 на чемпионате мира

Согласно регламенту турнира, помимо бронзовой медали спортсмены получают денежный приз $75000.
Спортсмен из Кыргызстана Ихтияр Нишонов занял 3 место на чемпионате мира по боксу в ОАЭ.
Турнир по версии IBA проходит в эти дни в городе Дубай.
Нишонов выступал в весовой категории до 71 кг, одержал три победы подряд над спортсменами из Австралии, Таиланда, Молдовы и вышел в полуфинал.
В ночь на 12 декабря кыргызстанец уступила представителю Казахстана в поединке за выход в финал.
Нишонов занял итоговое 3 место и стал обладателем бронзовой медали.
Согласно регламенту турнира, помимо бронзовой медали спортсмены получают денежный приз $75000.Источник: АКИpress