Ихтияр Нишонов выиграл $75000 на чемпионате мира

Согласно регламенту турнира, помимо бронзовой медали спортсмены получают денежный приз $75000.

Спортсмен из Кыргызстана Ихтияр Нишонов занял 3 место на чемпионате мира по боксу в ОАЭ.

Турнир по версии IBA проходит в эти дни в городе Дубай.

Нишонов выступал в весовой категории до 71 кг, одержал три победы подряд над спортсменами из Австралии, Таиланда, Молдовы и вышел в полуфинал.

В ночь на 12 декабря кыргызстанец уступила представителю Казахстана в поединке за выход в финал.

Нишонов занял итоговое 3 место и стал обладателем бронзовой медали.

