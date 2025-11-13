«Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Бахрейн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сборная Кыргызстана обыграла команду Бахрейна со счетом 2:1.
В Манасе накануне стартовал «Кубок Манаса» по футболу среди команд, составленных из игроков не старше 23 лет. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.
Соперник забил быстрый гол. Арсен Шаршенбеков на 30-й минуте сравнял счет, а на 42-й минуте Антон Полев поставил точку в матче.
На матче присутствовал президент Кыргызской футбольной федерации Камчыбек Ташиев.
В другом матче первого тура сборная России обыграла Иран.
15 ноября кыргызстанцы сыграют против сборной Ирана.
