Призерам чемпионата мира вручили машины, тренерам — денежные премии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Всем призерам вручили автомобили.
Федерация борьбы Кыргызстана наградила призеров чемпионата мира по борьбе среди взрослых в Хорватии.
Турнир прошел 17–23 сентября в городе Загреб. Спортсмены из Кыргызстана смогли завоевать 5 медалей.
Бекзат Алмаз уулу и Айпери Медет кызы завоевали серебро, а Эрназар Акматалиев, Асан Жанышов и Нурзат Нуртаева стали бронзовыми призерами. Всем призерам вручили автомобили.
Также автомобиль подарили главного тренеру сборной Кыргызстана по вольной борьбе Азату Мирахимову.
Азат Мирахимов, Нурбек Изабеков и бывший тренер сборной по греко-римской борьбе Уран Калилов получили денежные премии.
Источник: АКИpress