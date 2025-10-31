Призерам чемпионата мира вручили машины, тренерам — денежные премии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Всем призерам вручили автомобили.

Федерация борьбы Кыргызстана наградила призеров чемпионата мира по борьбе среди взрослых в Хорватии.

Турнир прошел 17–23 сентября в городе Загреб. Спортсмены из Кыргызстана смогли завоевать 5 медалей.

Бекзат Алмаз уулу и Айпери Медет кызы завоевали серебро, а Эрназар Акматалиев, Асан Жанышов и Нурзат Нуртаева стали бронзовыми призерами. Всем призерам вручили автомобили.

Также автомобиль подарили главного тренеру сборной Кыргызстана по вольной борьбе Азату Мирахимову.

Азат Мирахимов, Нурбек Изабеков и бывший тренер сборной по греко-римской борьбе Уран Калилов получили денежные премии.

Источник: АКИpress