Кто будет получать $500 в месяц от МОК до Олимпиады в Лос-Анджелесе? Список

Бишкек, "САЯСАТ.KG".
Национальный олимпийский комитет КР опубликовал список спортсменов, которые будут получать олимпийские стипендии.
В список вошли 18 спортсменов по 8 видам спорта.
Эти спортсмены будут получать по $500 с сентября 2025 года по июль 2028 года.
Церемония вручения стипендий состоялась 14 октября в офисе Национального олимпийского комитета КР в Бишкеке.
Как сообщает НОК Кыргызстана, перед Играми в Токио стипендии получали 10 спортсменов, а перед Олимпиадой в Париже — 15.
«Данная программа стипендий позволяет спортсменам сосредоточиться на тренировочном процессе, повысить свой уровень мастерства и успешно представлять Кыргызстан на Олимпийских играх», - говорится в сообщении НОК КР.
Список спортсменов:
Акжол Махмудов, греко-римская борьба
Жоламан Шаршенбеков, греко-римская борьба
Эрназар Акматалиев, вольная борьба
Бекзат Алмаз уулу, вольная борьба
Айсулуу Тыныбекова, вольная борьба
Мээрим Жуманазарова, вольная борьба
Айпери Медет кызы, вольная борьба
Кальмира Билимбекова, вольная борьба
Ихтияр Нышонов, бокс
Мырзакир Кошалиев, бокс
Зарина Асанова, бокс
Денис Петрашов, плавание
Эрлан Шеров, дзюдо
Адина Кочконбаева, дзюдо
Родион Туйгунов, гребля
Арууке Талантбекова, пулевая стрельба
Асель Шарбекова, стрельба из лука
Айнуска Калил кызы, легкая атлетика
