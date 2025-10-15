Кто будет получать $500 в месяц от МОК до Олимпиады в Лос-Анджелесе? Список

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Эти спортсмены будут получать по $500 с сентября 2025 года по июль 2028 года.

Национальный олимпийский комитет КР опубликовал список спортсменов, которые будут получать олимпийские стипендии.

В список вошли 18 спортсменов по 8 видам спорта.

Эти спортсмены будут получать по $500 с сентября 2025 года по июль 2028 года.

Церемония вручения стипендий состоялась 14 октября в офисе Национального олимпийского комитета КР в Бишкеке.

Как сообщает НОК Кыргызстана, перед Играми в Токио стипендии получали 10 спортсменов, а перед Олимпиадой в Париже — 15.

«Данная программа стипендий позволяет спортсменам сосредоточиться на тренировочном процессе, повысить свой уровень мастерства и успешно представлять Кыргызстан на Олимпийских играх», - говорится в сообщении НОК КР.

Список спортсменов:

Акжол Махмудов, греко-римская борьба

Жоламан Шаршенбеков, греко-римская борьба

Эрназар Акматалиев, вольная борьба

Бекзат Алмаз уулу, вольная борьба

Айсулуу Тыныбекова, вольная борьба

Мээрим Жуманазарова, вольная борьба

Айпери Медет кызы, вольная борьба

⁠Кальмира Билимбекова, вольная борьба

Ихтияр Нышонов, бокс

Мырзакир Кошалиев, бокс

Зарина Асанова, бокс

⁠Денис Петрашов, плавание

Эрлан Шеров, дзюдо

Адина Кочконбаева, дзюдо

Родион Туйгунов, гребля

Арууке Талантбекова, пулевая стрельба

Асель Шарбекова, стрельба из лука

Айнуска Калил кызы, легкая атлетика

