Айсулуу Тыныбекова избрана вице-президентом Федерации борьбы по женской борьбе

Айсулуу Тыныбекова намерена возобновить свою спортивную карьеру в будущем

21 октября состоялась внеочередная выборная конференция общественного объединения "Федерация борьбы Кыргызской Республики". Как сообщили в Федерации борьбы, в мероприятии приняли участие члены федерации, а также тренерский и судейский составы национальной сборной команды КР по спортивной борьбе.

По итогам конференции Айсулуу Тыныбекова была избрана на должность вице-президента федерации по женской борьбе. В своем выступлении Тыныбекова отметила, что планирует активно способствовать развитию женской борьбы в стране, одновременно подчеркнув, что намерена возобновить свою спортивную карьеру в будущем.

Динара Шертаевна Исаева занимала должность вице-президента по женской борьбе с 2014 года.