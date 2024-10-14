Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата мира по грэпплингу по версии UWW

Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата мира по грэпплингу по версии UWW, который прошел 7-12 октября в Астане.

Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

Золото завоевал Жылдызбек Абылбеков (ги, 58 килограммов), серебро у Сыймыка Махмедова (но-ги, 66 килограммов).

В категории U 20 первое место завоевал Нурсултан Куштарбек уулу (ги, 66 килограммов), третье — Нурайым Русланбекова (ги, 58 килограммов) и Нурсултан Куштарбек уулу (но-ги, 66 килограммов).

В категории U 17 золото у Абдусомада Тынчтыкбекова (ги, 54 килограмма) и Рамазана Тянгубера (ги, 63 килограмма). Серебро завоевал Султан Русланбеков (ги, 69 килограммов). Рамазан Тянгубер (но-ги, 63 килограмма), Ерасыл Махмедов (ги, 50 килограммов) и Ерасыл Махмедов (но-ги, 50 килограммов) — бронзовые медалисты.



В категории U 15 лучшими стали Саида Сабырова (ги и но-ги, 40 килограммов) и Айканыш Искенова (ги, 57 килограммов). У Альбины Джаныбековой две бронзовые медали (ги и но-ги, 80 килограммов).

В турнире приняли участие свыше 1,3 тысячи спортсменов из 30 стран. Кыргызстан на ЧМ представляли 52 атлета, включая ветеранов.

Как отмечается, успешно выступили и ветераны из КР.