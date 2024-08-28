Дебютантка UFC из Китая: Могу еще раз побить Валентину Шевченко в любое время

Китаянка Ван Цун (6-0) успешно 25 августа дебютировала в UFC.

На турнире UFC on ESPN 62 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 32-летняя китаянка за 62 секунды нокаутировала представительницу Бразилии Викторию Леонардо (9-6).

В интервью после боя китаянка дала понять, что ей очень интересен поединок против экс-чемпионки наилегчайшего веса Валентины Шевченко (23-4-1).

Ван Цун уже побеждала Шевченко в 2015 году по правилам кикбоксинга. Спортсменки сошлись в поединке за чемпионский пояс организации Kunlun Fight. По итогам трех раундов по 3 минуты судьи отдали победу китаянке.

«Все знают только то, что я побила Шевченко в кикбоксинге. Но вы не в курсе, что я чемпионка мира по самбо, чемпионка мира по боксу и чемпионка мира по кикбоксингу. Думаю, что у Валентины больше опыта, но я считаю, что моя ударка лучше. Если она примет бой, я могу побить её в любое время», - сказала Цун.

Валентина Шевченко свой следующий поединок проведет 15 сентября на турнире UFC 306: O'Malley vs. Dvalishvili в США. Ее соперницей в третий раз стане Алекса Грассо из Мексика. Бой пройдет за титул чемпионки в наилегчайшей весовой категории, который принадлежит мексиканке.

Источник: sport.akipress.org