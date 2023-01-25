Стали известны победители чемпионата КР по вольной борьбе 

В Бишкеке 23-24 января прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе.
В турнире приняли участие 265 борцов со всех регионов страны. Спортсмены соревновались в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.
Список победителей:
57 кг
1 место – Алмаз Сманбеков;
2 место – Бекзат Алмаз уулу;
3 место – Юхан Доктурбек уулу;
3 место – Абдумалик Карачов.
61 кг
1 место – Тайырбек Жумашбек уулу;
2 место – Улукбек Жолдошбеков;
3 место – Алишер Руслан уулу;
3 место – Дастан Урматбеков.
65 кг
1 место – Алибек Осмонов;
2 место – Аден Сакыбаев;
3 место – Мирлан Акимов;
3 место – Азим Мамытов.
70 кг
1 место – Орозбек Токтомамбетов;
2 место – Мырза Жыргалбек уулу;
3 место – Алихан Алишер уулу;
3 место – Канат Керимбеков.
74 кг
1 место – Исламбек Орозбеков;
2 место – Адилет Жапаркулов;
3 место – Кубат Азизов;
3 место – Алинур Такиров.
79 кг
1 место – Адилет Маратбеков;
2 место – Атай Изабеков;
3 место – Куштар Абдыманап уулу;
3 место – Бекжан Джамбулов.
86 кг
1 место – Нуртилек Карыпбеков;
2 место – Нарбек Изабеков;
3 место – Сейтек Доктурбеков;
3 место – Стамбул Жаныбек уулу.
92 кг
1 место – Мирлан Чыныбеков;
2 место – Нурболот Адыл уулу;
3 место – Байсал Кубатов;
3 место – Магомед Будунов.
97 кг
1 место – Арсланбек Турдубеков;
2 место – Исламбек Рысбеков;
3 место – Мухаммед Умурзаков;
3 место – Теңдиков Бекзат.
125 кг
1 место – Музафар Жуппуев;
2 место – Аскер Эфендиев;
3 место – Айбек Касманбетов;
3 место – Бактияр Мирлан уулу.
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