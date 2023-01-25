Стали известны победители чемпионата КР по вольной борьбе



В Бишкеке 23-24 января прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе.

В турнире приняли участие 265 борцов со всех регионов страны. Спортсмены соревновались в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.

Список победителей:

57 кг

1 место – Алмаз Сманбеков;

2 место – Бекзат Алмаз уулу;

3 место – Юхан Доктурбек уулу;

3 место – Абдумалик Карачов.

61 кг

1 место – Тайырбек Жумашбек уулу;

2 место – Улукбек Жолдошбеков;

3 место – Алишер Руслан уулу;

3 место – Дастан Урматбеков.

65 кг

1 место – Алибек Осмонов;

2 место – Аден Сакыбаев;

3 место – Мирлан Акимов;

3 место – Азим Мамытов.

70 кг

1 место – Орозбек Токтомамбетов;

2 место – Мырза Жыргалбек уулу;

3 место – Алихан Алишер уулу;

3 место – Канат Керимбеков.

74 кг

1 место – Исламбек Орозбеков;

2 место – Адилет Жапаркулов;

3 место – Кубат Азизов;

3 место – Алинур Такиров.

79 кг

1 место – Адилет Маратбеков;

2 место – Атай Изабеков;

3 место – Куштар Абдыманап уулу;

3 место – Бекжан Джамбулов.

86 кг

1 место – Нуртилек Карыпбеков;

2 место – Нарбек Изабеков;

3 место – Сейтек Доктурбеков;

3 место – Стамбул Жаныбек уулу.

92 кг

1 место – Мирлан Чыныбеков;

2 место – Нурболот Адыл уулу;

3 место – Байсал Кубатов;

3 место – Магомед Будунов.

97 кг

1 место – Арсланбек Турдубеков;

2 место – Исламбек Рысбеков;

3 место – Мухаммед Умурзаков;

3 место – Теңдиков Бекзат.

125 кг

1 место – Музафар Жуппуев;

2 место – Аскер Эфендиев;

3 место – Айбек Касманбетов;

3 место – Бактияр Мирлан уулу.

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