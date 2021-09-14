Айсулуу Тыныбекова выступит на чемпионате мира. Акжол Махмудов пропустит его

Определен состав сборной Кыргызстана по вольной, греко-римской и женской борьбе на чемпионате мира.

Отметим, первенство пройдет 2-10 октября в Осло (Норвегия).

Как сообщает Объединеный мир борьбы, в составе сборной Кыргызстана примут участие в чемпионате мира серебряный призер Олимпийских игр в Токио (Япония) по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова и бронзовый призер Мээрим Джуманазарова.

Также выступят на этом чемпионате участники Олимпиады Айпери Медет кызы (женская борьба), Жоламан Шаршенбеков (греко-римская борьба) и Эрназар Акматалиев (вольная борьба).

Однако еще один серебряный призер Олимпиады по греко-римской борьбе Акжол Махмудов пропустит этот чемпионат.

Главный тренер сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Азат Эркимбаев пока недоступен для комментариев.

Состав сборной Кыргызстана на чемпиоант мира:

Женская борьба

до 62 кг - Айсулуу Тыныбекова;

до 68 кг - Мээрим Жуманазарова;

до 76 кг - Айпери Медет кызы.

Греко-римская борьба

до 55 кг - Нурмухаммед Абдуллаев;

до 60 кг - Жоламан Шаршенбеков;

до 63 кг - Калы Сулайманов;

до 67 кг - Амантур Исмаилов;

до 72 кг - Руслан Царев;

до 77 кг - Кайратбек Туголбаев;

до 82 кг - Калидин Асыкеев;

до 87 кг - Азат Салидинов;

до 97 кг - Бексултан Махмудов;

до 130 кг - Роман Ким.

Вольная борьба

до 57 кг - Алмаз Сманбеков;

до 61 кг - Улукбек Жолдошбеков;

до 65 кг - Алибек Осмонов;

до 70 кг - Эрназар Акматалиев;

до 74 кг - Эламан Догдурбек уулу;

до 79 кг - Саякбай Усупов;

до 86 кг - Арсалан Будажапов.



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