Айсулуу Тыныбекова выступит на чемпионате мира. Акжол Махмудов пропустит его

Определен состав сборной Кыргызстана по вольной, греко-римской и женской борьбе на чемпионате мира.
Отметим, первенство пройдет 2-10 октября в Осло (Норвегия).
Как сообщает Объединеный мир борьбы, в составе сборной Кыргызстана примут участие в чемпионате мира серебряный призер Олимпийских игр в Токио (Япония) по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова и бронзовый призер Мээрим Джуманазарова.
Также выступят на этом чемпионате участники Олимпиады Айпери Медет кызы (женская борьба), Жоламан Шаршенбеков (греко-римская борьба) и Эрназар Акматалиев (вольная борьба).
Однако еще один серебряный призер Олимпиады по греко-римской борьбе Акжол Махмудов пропустит этот чемпионат.
Главный тренер сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Азат Эркимбаев пока недоступен для комментариев.
Состав сборной Кыргызстана на чемпиоант мира:
Женская борьба
до 62 кг - Айсулуу Тыныбекова;
до 68 кг - Мээрим Жуманазарова;
до 76 кг - Айпери Медет кызы.
Греко-римская борьба
до 55 кг - Нурмухаммед Абдуллаев;
до 60 кг - Жоламан Шаршенбеков;
до 63 кг - Калы Сулайманов;
до 67 кг - Амантур Исмаилов;
до 72 кг - Руслан Царев;
до 77 кг - Кайратбек Туголбаев;
до 82 кг - Калидин Асыкеев;
до 87 кг - Азат Салидинов;
до 97 кг - Бексултан Махмудов;
до 130 кг - Роман Ким.
Вольная борьба
до 57 кг - Алмаз Сманбеков;
до 61 кг - Улукбек Жолдошбеков;
до 65 кг - Алибек Осмонов;
до 70 кг - Эрназар Акматалиев;
до 74 кг - Эламан Догдурбек уулу;
до 79 кг - Саякбай Усупов;
до 86 кг - Арсалан Будажапов.
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