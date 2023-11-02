Второй форум руководителей школ с русским языком обучения проходит в Бишкеке

Второй форум руководителей школ с русским языком обучения проходит в Бишкеке.

В нем принимают участие около 250 директоров школ с русским языком обучения, а также эксперты и представители вузов страны и России.

Основной темой форума станет «Русский язык в системе школьного образования. Создание и управление эффективным образовательным пространством».

Первый форум директоров школ с русским языком обучения, организованный по инициативе посольства России и Министерства образования и науки КР, состоялся в Бишкеке в октябре 2021 года, в нем приняли участие около 260 человек, включая специалистов в области методики преподавания русского языка и литературы из РФ.



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