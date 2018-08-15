Переломы в 23 местах. Мать 8 детей, найденную под мостом, сначала жестоко избили

Информацией с редакцией Kaktus.media поделилась директор кризисного центра "Сезим" Бюбюсара Рыскулова. Напомним, эксгумацию проводили, чтобы доказать, что женщина была изнасилована и убита, а не упала с моста и утонула, как это написано в первой экспертизе.

Результаты комплексной экспертизы показали, что женщина при жизни получила переломы в 23 местах. Ее жестоко избили тупым предметом.

Рыскулова рассказала, что по истечении большого количества времени, когда тело долго пролежало в земле, подтвердить изнасилование не представляется возможным.

Правозащитники и родственники написали письмо президенту КР Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Мухамедкалыю Абылгазиеву, депутатам, в Генеральную прокурору, в кризисный центр "Сезим" и так далее с просьбами принять меры, так как уголовное дело не возбуждено и подозреваемый продолжает оставаться на свободе.

К тому же они хотят привлечь к ответственности судмедэксперта, который проводил первую экспертизу и не описал при исследовании наружные половые органы, не сделал мазки из влагалища, вообще не ответил на вопрос, было ли изнасилование.

Напомним, как рассказал на пресс-конференции законный представитель семьи погибшей Исмайил Токобаев, 22 марта 2018 года Джалал-Абадской области в селе Арал под мостом речки Колбор было обнаружено тело 46-летней Сайрагул Жукеевой. Накануне она говорила, что ее изнасиловали.

"Женщина с супругом была в гостях. Муж Сайрагул выпил и после обеда пошел домой, а она осталась. Буквально через час женщина приходит домой в синяках, побитая, грязная. Муж в это время спал дома. Сайрагул рассказала дочерям, что ее изнасиловал односельчанин Алтынбек. Она была решительно настроена наказать насильника и заявила, что подаст в суд - Алтынбек должен ответить за свои деяния. Затем Сайрагул сказала, что найдет машину, вернется за мужем, все вместе они поедут в милицию писать заявление. И пропала. Девочки звонили на телефон мамы. Сначала звонки сбрасывали. Затем телефон и вовсе отключили. А утром тело женщины нашли под мостом", - рассказала Бюбюсара Рыскулова.

По словам Токобаева, подозреваемого два раза отпускали. Уголовное дело возбуждено так и не было. В результатах экспертизы написали, что якобы Сайрагул упала пьяная с моста в реку и захлебнулась. На вопрос, было ли изнасилование, эксперт не ответил. Между тем на месте происшествия нет ни капли крови. К тому же в экспертизе написано о переломе грудной клетки, однако при омовении она была целая.

По словам родственников погибшей, эксперт состоит в родстве с подозреваемым.

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