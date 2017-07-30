На экс-начальников ГКНБ и главу Госкомитета по делам обороны возбудили дело

Среди них действующий глава Госкомитета по делам обороны Кыргызстана Мирбек Касымкулов. Копии некоторых материалов дела прислали анонимно редакции.



В Генпрокуратуре Кыргызстана Zanoza.kg сказали, что "есть дело в отношении сотрудников 9-го управления ГКНБ", но имена не назвали, добавив, что делом занимается Военная прокуратура. Там эту информацию подтвердили, но дополнительно ничего не сообщили.



Известно, что уголовное дело возбуждено 7 июня 2017 года, согласие на это дал заместитель Военного прокурора Белек Маматбаев.



Расследование началось с рядовой жалобы сотрудников 9-го управления Госкомитета национальной безопасности относительно незаконного, по их мнению, распределения служебных квартир в микрорайоне "Тунгуч" для нуждающихся сотрудников ГКНБ в 2011 году. По предварительным данным, в незаконном получении квартиры в построенных домах подозревают бывшего начальника 9-го управления ГКНБ Замира Сабаева и его первого заместителя Зоотбая Добаева.



Экс-начальник штаба и ныне председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов курировал и руководил жилищно-бытовой комиссией 9-го управления ГКНБ, следовательно, ставил свои подписи о выдаче квартир своему начальству. Якобы Касымкулов знал, что его руководители ранее получали квартиры от государства, но не приобщал к делу их справки о движимом и недвижимом имуществе членов их семей.



На Сабаева и Добаева возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество с использованием служебного положения" УК КР, а в отношении Касымкулова и других членов жилищно-бытовой комиссии - по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностным положением" УК КР. В Военной прокуратуре эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что на деле стоит гриф "секретно".



Справка



Мирбек Касымкулов относительно недолго занимал должность председателя Погранслужбы, командующего Национальной гвардией. В связи с внутренним скандалом относительно незаконно уволенных военнослужащих его перевели на другую должность. Некоторые военнослужащие Погранслужбы продолжают судиться относительно их незаконного увольнения.



В пресс-службах аппарата правительства и Генерального штаба сообщили, что пока не знают об уголовном деле на Мирбека Касымбкулова и, соответственно, о том, будет ли он отстранен от занимаемой должности на время следствия.



О Замире Сабаеве известно, что он был назначен на должность в январе 2011 года и проработал начальником 9-го управления до мая 2015 года. В 2011 году получил звание генерал-майора. По данным ГРС, в 2014 году в декларации Сабаева было указано, что на него оформлено четыре земельных участка, квартира площадью 41,1 кв. м и одна служебная квартира с неизвестной площадью. В декларации 2013 года у Сабаева не значились квартиры. Широкой общественности он стал известен благодаря делу в отношении депутатов "Ата-Журта" Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова, которых обвиняли в попытке захвата власти. Один из адвокатов в феврале 2013 года говорил, что Сабаев избил Таланта Мамытова.



Зоотбай Добаев широкой общественности не известен. СМИ цитировали его выступление на парламентском комитете в 2013 году, когда он сетовал, что в службу госохраны привлекаются сотрудники с относительно низким интеллектом.

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