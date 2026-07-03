Миллиард в «трубу». Счетная палата вскрыла масштабные нарушения в «Кыргызнефтегазе»

Совет Счетной палаты Кыргызской Республики подвел итоги масштабного аудита одного из главных стратегических предприятий страны - ОАО «Кыргызнефтегаз». Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год выявила нарушения и системные недостатки на сумму в 967,8 миллиона сомов.

Основной удар по бюджету компании нанесло неэффективное руководство, отмечено в аудите. Из-за несвоевременно принятых производственных решений само ОАО «Кыргызнефтегаз» и его дочерняя структура упустили выгоду в размере 495 миллионов сомов.

Вторая по величине статья нарушений касается кадровой политики. Аудиторы обнаружили, что 281,4 миллиона сомов были распределены и оформлены в фонде оплаты труда с серьезными отступлениями от правил. Кроме того, руководство компании фактически проигнорировало работу с должниками, так как дебиторская задолженность в размере 120 миллионов сомов так и не была востребована.

На текущий момент из 135,9 миллиона сомов, подлежащих обязательному возврату, в казну удалось вернуть лишь 8,9 миллиона. Счетная палата уже направила руководству ОАО официальные предписания с требованием вернуть в доход общества более 126 миллионов сомов. Однако одними внутренними разбирательствами дело не ограничится — все собранные материалы аудита передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел и дачи правовой оценки действиям топ-менеджмента.

Источник - Вести.kg