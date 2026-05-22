Жительница города Манас организовала на дому «черный ломбард». Проценты по займам превышали 150%

В ходе проверочных мероприятий в г.Манас установлена незаконная ростовщическая (ломбардной) деятельность со стороны гражданки КР «А.Э.С.», которая на дому организовала т.н. «черный ломбард», выдавала займы в денежных средствах свыше 150 процентов годовых, под залог движимого и недвижимого имущества и ювелирных изделий из драгоценных металлов. Об этом сообщает ГКНБ Кыргызстана.

В частности, установлен факт когда гражданин КР «Ш.К.У.», получив у «А.Э.С.» в долг 1 миллион сомов ежемесячно выплачивал в виде процентов 150 тысяч сомов. В период погашения основной суммы заемщика, «А.Э.С.» неоднократно пыталась завладеть имуществом «Ш.К.У.» путем вымогательства и угроз требуя вне установленных сроков выплачивать ей проценты по долгам и отобрала автомашину. 4 февраля 2026 года при получении в виде процентов 200 тысяч сомов гражданка «А.Э.С.» была задержана с поличным. При проведении обысков по месту жительства были обнаружены технические паспорта на недвижимость, ID-паспорта, государственные акты о праве частной собственности на земельные участки, залоговые драгоценные изделия и др.

В ходе проведенных следственных действий, А.Э.С., дала признательные показания.

По результатам проведенных следственных действий, гражданка А.Э.С., водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР и в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению пострадавших от ее незаконных действий, а также устанавливаются другие заемщики и владельцы заложенного недвижимого имущества. После проведения следственных действий изъятое залоговое имущество ГКНБ КР будет возвращено их законным владельцам.

ГКНБ КР в настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, занимающихся незаконной ростовщической деятельностью, которые предоставляют населению денежные средства на заведомо невыполнимых условиях и обращают в свою пользу залоговое имущество, тем самым извлекая доходы в особо крупном размере.