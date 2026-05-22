ГКНБ задержал сотрудника УГНС по Ленинскому району за выдачу поддельных патентов бухгалтерским компаниям

По факту злоупотребления должностным положением задержан сотрудник УГНС по Ленинскому району города Бишкек, сообщили 10 февраля в ГКНБ.



По данным ГКНБ:



«Ш.У.У.», будучи старшим инспектором отдела по контролю подакцизных групп товаров УГНС по Ленинскому району, злоупотребляя своим должностным положением оказывал консультативные услуги отдельным бухгалтерским компаниям по выдаче патентов на осуществление коммерческой деятельности.

При этом за период с 2024 года по настоящее время последний получил денежные средства в размере более 600 тыс. сомов у субъекта предпринимательства за помощь в оформлении услуг предоставляемых по налоговому патенту.

Однако должностное лицо налоговой службы фактически выписывал поддельные патенты, которые не были внесены в единую базу налогоплательщиков, а денежные средства присваивал себе.

В результате, в рамках возбужденного уголовного дела 27 января 2025 года «Ш.У.У.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц.

