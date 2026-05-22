В г.Кызыл-Кыя на баланс государства возвращено здание детсада

В г.Кызыл-Кыя Баткенской области на баланс государства возвращено здание детского сада. Об этом сообщает ГКНБ Кыргызстана.

Согласно установленным данным, в 1996 году здание детского сада общей площадью 533.3 кв.м. вместе с земельным участком площадью 2200 кв.м., в обход действующего на тот момент указа президента КР № УП-37 от 1995 года, было незаконно выведено в частную собственность АО “Нур-КМ”.

При этом, в указе президента прямо отмечалось, что объекты социальной инфраструктуры не подлежат реализации государственными и приватизированными предприятиями и учреждениями, независимо от размера государственной доли в уставном фонде, если такие объекты находятся на их балансе либо были переданы безвозмездно в процессе приватизации на условиях сохранения существующего порядка их использования.

В результате проведенных оперативных мероприятий, владелец социального объекта, осознавая незаконность владения, добровольно изъявил желание передать государству здание детского сада вместе с земельным участком.

ГКНБ отмечает, что работа по выявлению и возврату незаконно отчуждённых социальных объектов продолжается.