Видео - ГКНБ задержал казахстанца с 5 кг наркотиков «Альфа ПВП»

ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках досудебного производства, по признакам преступления, предусмотренного ст.282 ч.3 УК КР, пресечен канал поставки на территорию Кыргызской Республики синтетических наркотиков.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий 08 февраля 2026 года задержан гражданин Республики Казахстан с наркотическим веществом синтетического происхождения «Альфа ПВП» - общим весом 5 кг.

В настоящее время гражданин РК водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление организаторов наркоканала.

Напоминаем, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов влечет за собой уголовную ответственность сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

О всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств, просим сообщать в ГКНБ КР, анонимность гарантируется.