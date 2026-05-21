Многоэтажки строили без парковок: ГКНБ задержал должностных лиц архитектуры города Ош

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в сфере градостроительства в Ошской области были выявлены ряд строительных объектов, возведенных с грубыми нарушениями строительных норм КР.

Установлено, что при подготовке проектно-сметной документации со стороны проектной организации и строительных компаний практиковались схемы по внесению заведомо недостоверных данных о планируемых объектах в части обеспечения жильцов парковочными местами, на основании которых проекты строительства жилых комплексов согласовывались с должностными лицами архитектуры г.Ош.

В частности, преследуя цель извлечения материальной выгоды, строительные компании возводили коммерческие объекты, тогда как были обязаны обеспечивать жильцов соответствующими парковочными местами.

В свою очередь, должностные лица архитектуры г.Ош, призванные по роду своих функциональных обязанностей, обеспечивать положительное развитие городской инфраструктуры и комфортное условие проживание горожан, на практике вступали в предварительный сговор с представителями строительных компаний.

В результате чего, на территории г.Ош наблюдается систематическое нарушение законодательства КР в сфере градостроительства, что влечет за собой затягивание сроков строительства объектов, недовольство дольщиков, существенное ухудшение транспортной обстановки, образование заторов на улично-дорожной сети и дополнительная нагрузка на городскую инфраструктуру.

По собранным материалам ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР первый заместитель главного архитектора г.Ош «Т.Ы.К.» и специалист архитектуры г.Ош «Т.З.М.».

В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела продолжаются мероприятия, направленные на выявление должностных преступлений коррупционной направленности в сфере градостроительства на территории г.Ош.