«ГКНБ КР возвратил на баланс государства земельные участки бывшего государственного машинного двора с.Тамчы Иссык-Кульского района»

ГКНБ КР в результате проведенной проверки, установлен факт незаконного вывода в частную собственность территории бывшего машинного двора при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики, расположенные в с.Тамчы.

Так, в период с 2000 по 2004 гг. вышеотмеченный объект недвижимости был реализован Республиканским центром по земельной и аграрной реформе при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики, третьим лицам без проведения соответствующего конкурса, что противоречит требованиям Положения «Об особенностях разгосударствления и приватизации совхозов и других государственных (коммунальных), сельскохозяйственных предприятий КР».

По результатам проверки на баланс государства возвращен земельный участок общей площадью 1,5 га, со строениями.