В Кара-Суйском районе государству возвращен участок стоимостью 15,6 млн сомов

В целях защиты государственного и муниципального имущества, недопущения незаконной приватизации социальных объектов, а также обеспечения общественных интересов органами прокуратуры на системной основе реализуются последовательные и принципиальные меры.

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства, проведённой прокуратурой Кара-Суйского района Ошской области, установлено, что земельный участок площадью 0,24 га, принадлежащий бывшему детскому оздоровительному центру, расположенному на территории Савайского айыл окмоту, был незаконно продан в частную собственность.

По результатам принятых районной прокуратурой мер земельный участок площадью 0,24 га рыночной стоимостью 15,6 млн сомов возвращён в муниципальную собственность.