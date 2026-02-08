Милиционеры Узгенского РОВД «подкладывали» несовершеннолетнюю под состоятельных мужчин и шантажировали их, - ГКНБ

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности в системе органов внутренних дел Кыргызской Республики были выявлены факты противоправных действий со стороны отдельных сотрудников ОВД Узгенского района Ошской области.

Установлено, что старший участковый уполномоченный ОВД Узгенского района капитан милиции «З.у.А.» в сговоре с инспекторами по делам несовершеннолетних «Н.А.Н.» и «А.у.А.» организовали преступную схему вымогательства денежных средств путем склонения несовершеннолетней «Т.А.У.», 2008 г.р. к действиям сексуального характера с отдельными гражданами по заранее обговоренной схеме. В частности, сотрудники милиции подводили несовершеннолетнюю к состоятельным мужчинам, после чего проводили фиктивное задержание и в целях извлечения материальной выгоды оказывали психологическое давление и шантаж.

По данному факту следственным управлением ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого 4 февраля с.г. совместно с СВР МВД КР указанные сотрудники Узгенского РОВД задержаны и в порядке ст. 96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

При этом в ходе проводимых следственных действий получены признательные показания, а также установлено, что имелись и другие факты т.н. «подстав» со стороны вовлеченных сотрудников ОВД КР и гражданских лиц.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что среди задержанных сотрудников находились инспектора по делам несовершеннолетних лиц, которые по роду службы обязаны заниматься профилактикой правонарушений, защитой прав детей и воспитательной работой.

В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела проводятся необходимые мероприятия, направленные на всестороннее документирование противоправных деяний указанных «оборотней в погонах».