В США задержан гражданин Кыргызстана, разыскиваемый по линии Интерпола

В рамках расширения международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности МВД Кыргызской Республики на системной основе взаимодействует с зарубежными правоохранительными органами. Совместные мероприятия позволяют эффективно выявлять и пресекать преступления, а также обеспечивать неотвратимость наказания для лиц, скрывающихся за пределами страны.

Так, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками МВД Кыргызской Республики, Министерства внутренней безопасности США и Департамента по борьбе с наркотиками в штате Иллинойс, задержан гражданин Кыргызской Республики Ы.М., 1979 года рождения.

Гражданин Ы.М. находился в международном розыске по линии Интерпола с 2023 года, на основании «красного уведомления» за совершение преступления, предусмотренного статьёй 209 «Мошенничество особо крупном размере» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Ы.М., действуя по предварительному сговору с гражданином А.Ч., занимавшим руководящую должность в одной из организаций, осуществляющих реализацию нефтепродуктов, совершил хищение печного топлива. В результате противоправных действий было похищено 1536,51 тонны топлива на общую сумму 51 780 387 сомов.

В настоящее время компетентными органами Кыргызской Республики проводится работа по вопросу экстрадиции задержанного лица для привлечения его к уголовной ответственности.

Следует отметить, что на сегодняшний день в центрах содержания под стражей HSI (ICE) находятся 8 граждан, разыскиваемых МВД Кыргызской Республики за совершение различных правонарушений и проходящих процедуру высылки .Из указанного числа 3 человека уже депортированы в Кыргызскую Республику.

Пресс-служба МВД КР