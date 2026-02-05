В Кочкорском районе незаконно переданные земельные участки возвращены государству

Прокуратура Кочкорского района сообщила, что земельные участки использовались не по назначению.

В ходе проверки исполнения требований земельного законодательства, проведенной прокуратурой Кочкорского района, установлено, что в 1996—2006 годах земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 37.78 гектара, расположенные на территории Ормон-Ханского и Чолпонского айыл окмоту, были незаконно переданы в частную собственность.

В результате принятых прокурорских мер указанные земельные участки рыночной стоимостью 80 млн 300 тысяч сомов возвращены в государственную собственность.