ГКНБ задержал начальника КПП «Достук — автодорожный»

ГКНБ КР 2 февраля 2026 года по результатам проводимой работы по противодействию коррупционным проявлениям за организацию искусственных причин периодических очередей на КПП «Достук-автодорожный» был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР начальник КПП «Достук-автодорожный» ПС ГКНБ КР по Ошской области «А.Н.О.», который на систематической основе через посредников получал денежное вознаграждение за беспрепятственный пропуск иностранных граждан через государственную границу КР, а также покровительствовал отдельным лицам, занимающихся преступной деятельностью на границе.

В настоящее время продолжаются активные следственно-оперативные мероприятия по установлению других должностных лиц, причастных к указанному преступлению, а также проводится работа по созданию благоприятных условий для граждан при пересечении государственной границы.