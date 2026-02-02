Видео - ГКНБ задержал 20 человек за незаконную миссионерскую деятельность нетрадиционного религиозного движения в Жалал-Абаде

ГКНБ КР на территории Жалал-Абадской области пресечена незаконная миссионерская деятельность (даават) организованная последователями иностранного религиозного движения «Фуркан» выступающего против государственной политики светских государств и активно поддерживающего шариатское право.

По результатам проведенных мероприятий было задержано 20 граждан, среди которых 6 граждан иностранного государства. Установлено, что представители религиозного движения «Фуркан в качестве экспериментальной площадки выбрали Жалал-Абадскую область для дальнейшей организации необходимых религиозных мероприятий по распространению идеологии и создания ячеек на территории южных регионов Кыргызской Республики. Своевременно принятыми мерами было пресечено создание одной из возможных ячеек нежелательных на территории КР религиозных общественных объединений.

В отношении организаторов и участников незаконной миссионерской деятельности наложены административные штрафы, проводятся соответствующие мероприятия на дальнейшее соблюдение требований Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных объединений» и других нормативно-правовых актов КР.

ГКНБ КР в настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению нарушений требования Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединений».

ГКНБ КР предупреждает граждан о предусмотренной уголовной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность.