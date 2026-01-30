Видео - Водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, задержали в Бишкеке

Сотрудниками УПСМ задержан водитель, скрывшийся с места ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

29 января 2026 года примерно в 13:00 часов на улице 7-Апреля водитель автомашины марки «Hyundai Sonata» совершил наезд на несовершеннолетнего ребёнка, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту сотрудниками Управления патрульной службы милиции были незамедлительно проведены розыскные мероприятия. В результате водитель, причастный к ДТП, был установлен, задержан и доставлен в Следственную службу ГУВД города Бишкек для дальнейшего разбирательства и дачи правовой оценки.

УПСМ обращается ко всем водителям с настоятельным требованием строго соблюдать Правила дорожного движения и напоминает: оставление места ДТП является грубым нарушением законодательства и влечёт за собой ответственность. В случае дорожно-транспортного происшествия необходимо немедленно остановиться и оказать содействие.