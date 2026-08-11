В Кара-Кульджинском районе выявлен факт незаконного содержания беркута, занесённого в Красную книгу

27 января 2026 года в Ошское региональное управление Службы экологического и технического надзора поступила информация о том, что на территории Кара-Кульджинского района один из граждан незаконно содержал у себя дома беркута, занесённого в Красную книгу Кыргызской Республики.

По данному факту инспекторы Ошского регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками организации NABU и группы «Барс-2» провели соответствующие мероприятия, в ходе которых указанный гражданин был установлен.

По результатам проверки в соответствии со статьёй 262-1 Кодекса Кыргызской Республики «О правонарушениях» в отношении нарушителя был составлен протокол и наложен штраф в размере 20 000 сомов.

Изъятый беркут был выпущен в естественную среду обитания.

Служба экологического и технического надзора призывает граждан строго соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики в сфере охраны окружающей среды.