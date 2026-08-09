Видео - ГКНБ задержал бывшего начальника ИВС Иссык-Кульского РОВД за вымогательство и пытки

Выявлен факт вымогательства и пыток задержанного гражданина «М.К.» со стороны отдельных сотрудников ОВД Иссык-Кульского района. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



По версии следствия, экс-начальник ИВС ОВД Иссык-Кульского района майор милиции «Т.К.А.» злоупотребляя своим должностным положением, угрожая физической расправой, обещая комфортные условия в изоляторе временного содержания, вымогал денежные средства у «М.К.». После отказа от дачи вымогаемых средств, «Т.К.А.» и другие сотрудники ОВД нанесли телесные повреждения задержанному.

После выявления вышеуказанного факта «Т.К.А.» уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.

По результатам следствия «Т.К.А.» задержан и водворен в ИВС ГОВД г.Каракола.

В настоящее время в рамках следствия проверяется причастность других должностных лиц ОВД Иссык-Кульского района к факту вымогательства и пыток «М.К.».