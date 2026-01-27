Сотрудники, не представившие налоговую декларацию оштрафованы на более 13 млн сомов

В ходе проверки, проведённой органами прокуратуры Кыргызской Республики в 2025 году, по соблюдению требований о представлении единой налоговой декларации о доходах, расходах, обязательствах и имуществе государственными и муниципальными служащими установлено, что в общей сложности 3 472 должностных лиц не представили декларацию за 2024 год или представили её с нарушением установленного срока либо указали недостоверные сведения.

Как сообщили в Генпрокуратуре, по данным фактам на основании статьи 438 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики были возбуждены производства и материалы направлены в судебные органы для рассмотрения.

По результатам 2 882 должностных лиц привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 13 млн 674 тыс. сомов.

В настоящее время материалы в отношении остальных должностных лиц находятся на стадии судебного рассмотрения.