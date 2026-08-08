Видео - ГНС выявила незаконную реализацию ГСМ горюче-смазочных материалов

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики провели рейдовые мероприятия в Ошской области по выявлению незаконной реализации и оборота горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В ходе рейда были выявлены точки нелегальной продажи ГСМ с использованием пяти передвижных автоцистерн, осуществлявших мобильную розничную торговлю в неустановленных местах без соответствующих разрешительных документов.

По данным фактам нарушений на владельцев автоцистерн наложены административные штрафы, транспортные средства направлены на штрафстоянку, а горюче-смазочные материалы изъяты. Материалы переданы в судебные органы.

Сотрудники ГНС продолжают проведение рейдовых мероприятий по выявлению незаконной реализации и оборота горюче-смазочных материалов.

Напомним, что согласно законодательству Кыргызской Республики розничная реализация нефтепродуктов допускается исключительно на автозаправочных, автомобильных газозаправочных и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях при обязательном наличии контрольно-кассовых машин, специализированного заправочного оборудования (топливораздаточных колонок) и автоматизированных систем учёта.