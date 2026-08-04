ГКНБ задержал сотрудника «Бишкекгортранса» при получении взятки в размере 1 млн сомов

За вымогательство взятки в размере 1 млн. сомов задержан сотрудник мэрии г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным госкомитета, 19 января 2026 года при получении взятки с поличным, в размере 1 млн. сомов задержан сотрудник Муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» при Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии г.Бишкек.

Установлено, что отдельные сотрудники отдела государственных закупок муниципального предприятия систематически вымогали 10% от общей стоимости тендера, создавая искусственные препятствия и затягивая процесс перевода денежных средств за выполненные работы.

По результатам оперативно-следственных мероприятий задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР сотрудник МП «А.К.Ш.».

В настоящее время проводятся мероприятия по даче юридической оценки действиям муниципальных служащих, а также по выявлению других причастных лиц.