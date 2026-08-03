Видео - В Бишкеке задержаны участковый и заявительница, обвинившая знакомого в изнасиловании

В Бишкеке задержаны милиционер Октябрьского РУВД и женщина по подозрению в вымогательстве у бишкекчанина за решение вопроса о якобы изнасиловании. Об этом сообщили в ГКНБ.

Как уточняется, 17 января текущего года были задержаны с поличным Т. А. и участковый УУМ СОБ ГОМ №4 Октябрьского района РУВД, лейтенант милиции А. Э. Б. при получении 350 тыс. сомов от бишкекчанина Ч. М., выступившего заявителем по уголовному делу по статье "Вымогательство".

Согласно материалам уголовного дела, вымогательство осуществлялось под предлогом обвинения Ч. М. в изнасиловании Т. А. По версии следствия, Т. А., вступив в сговор с сотрудником милиции, требовала у бишкекчанина за принятие положительного решения.

На основании санкции Ленинского райсуда Бишкека Э. А. и Т. А. водворены в СИЗО ГКНБ.