В Бишкеке задержан мужчина, угрожавший пистолетом

Задержан подозреваемый в хулиганстве, сообщили 14 января в пресс-службе УВД Свердловского района.



Утром 14 января на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Осмонкула поругались двое водителей. Пассажир одной из машин снял на видео последствия ссоры: на кадрах видно, как оппонент прижимает пистолет к боковому переднему и лобовому стеклам автомобиля. При этом, он оскорблял водителя.



Данный факт был зарегистрирован по ст.280 («Хулиганство») УК КР.



По горячим следам сотрудники милиции задержали подозреваемого С.Ф., 1975 года рождения. Его водворили в ИВС.



Также был изъят пистолет, который, по версии следствия, использовал задержанный. Им оказался газопневматический пистолет. Его изъяли и направили на проверку.



Ведется следствие.

Источник: АКИpress

