ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов

Бывшему председателю Государственной налоговой службы Алтынбеку Абдувапову и его заместителю Исламбеку Кыдыргычову вынесли приговор.

ГКНБ Кыргызстана дал пояснение относительно вынесенного Ленинским районным судом г.Бишкек обвинительного приговора в отношении бывшего Председателя ГНС А.А.К. и его заместителя К.И.Н. ГКНБ КР поясняет следующее.



А.А.К. и К.И.Н. были задержаны в рамках возбужденного ГКНБ КР уголовного дела по ст.337 ч.3 УК КР («Злоупотребление должностным положением») 6 декабря 2024 года, то есть за преступление, которое было совершено ими до внесения изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики в части ужесточения наказаний за коррупционные и должностные преступления. В этой связи, указанные лица были осуждены по старой редакции УК КР, что подразумевала назначение штрафа при признании подследственным (подсудимым) вины и заключения процессуального соглашения о признании вины с выплатой в доход государства причинённого ущерба.

А.А.К. и остальные фигуранты уголовного дела в ходе следствия полностью признали вину по предъявленным им преступлениям, а также возместили в доход государства материальный ущерб в сумме 4 млрд. 307 млн. сомов.

Полученные от основных фигурантов уголовного дела признательные показания, а также проведенные следственно-оперативные мероприятия помогли раскрыть устойчивую коррупционную схему в системе налоговой службы, в которую были вовлечены сотрудники Управления проверок ЦА ГНС и вышеуказанные должностные лица.

Результаты проведенного со стороны ГКНБ КР комплекса мероприятий, в том числе демонтаж выявленной коррупционной схемы, способствовали не только исполнению налоговым органом страны в полном объеме установленного плана по сбору налогов и страховых взносов на 2025 год, но и увеличить их поступление на 40 млрд сомов больше, чем было запланировано.

ГКНБ КР сообщает, что в настоящее время расследование уголовного дела по оставшимся фигурантам следствием продолжается, о результатах и принятых мерах до общественности будет доведена соответствующая информация.

Подробности коррупционной схемы бывшего руководства налогового органа были раскрыты в журналистском расследовании общественного телевидения «ЭЛТР»: http://youtu.be/5_Li-kVjNhc?si=Oyk703y3owqBfPs_