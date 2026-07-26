МВД задержало экс-депутата Аккулу Бердиева по подозрению в крупном мошенничестве

Министерство внутренних дел Кыргызстана 11 января 2026 года задержало бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в 2022 году подозреваемый Б. А. Т. (инициалы и год рождения — 1966 — совпадают с данными политика) обманным путем завладел чужими денежными средствами и использовал их в личных целях. Сейчас с задержанным проводят необходимые следственные действия.

Аресту предшествовал публичный скандал, связанный с семейной жизнью экс-депутата. Накануне супруга политика Бермет Ормонова опубликовала видеообращение к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. 60-летняя женщина, мать пятерых детей, заявила о систематическом рукоприкладстве, угрозах жизни и попытках выгнать ее из дома со стороны мужа. Также она обвинила Бердиева в многоженстве.

В МВД подтвердили, что ранее уже получали обращения от супруги фигуранта по фактам семейного насилия. Эти материалы зарегистрировали, ведомство рассматривает их в установленном законом порядке параллельно с расследованием дела о финансовых махинациях.

Источник: economist.kg