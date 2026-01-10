Бишкекчанина обманули на полмиллиона сомов. Задержан подозреваемый

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщили 6 января в пресс-службе УВД Ленинского района.



По словам пострадавшего, 2 декабря с ним через WhatsApp связался молодой человек через номер +4915213728804. Он представился продавцом сахара. Во время телефонного разговора парень пообещал доставить сахар и убедил жителя столицы перевести 551 тыс. сомов на электронный кошелек. После того, как тот получил деньги, он перестал выходить на связь, не выполнив обязательства.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемого Ж.Б., 2002 года рождения. Его водворили в ИВС.



Милиция не исключает, что есть и другие факты. В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от действий задержанного или владеет какой-либо информацией, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 779 043 407 или 102.

Источник: АКИpress