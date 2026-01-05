Непристойное поведение в общественном месте. Муниципального инспектора освободили от должности

Муниципальный инспектор освобожден от занимаемой должности за нарушение норм профессиональной этики, сообщил редакции «Сводка АКИpress» 5 января начальник Муниципальной инспекции Мирлан Талайбеков.



Ранее в соцсетях распространилось видео с участием двух мужчин, один из которых является муниципальным инспектором. На кадрах граждане распивали неизвестные напитки, плевались и справляли нужду в общественных местах. Позже они сели в машину и уехали, муниципальный инспектор был за рулем.

По предварительным данным, мужчины устроили пьяное застолье.



«Вы сели за руль в нетрезвом состоянии, как минимум, судя по фото-видеофиксации. Справляете нужду там, где не положено. Вы сотрудник, Вы госслужащий. Вы должны быть примером для всех граждан, если носите форму и работаете на государство. Вчера мы Вас с утра ждали, да? Я Вам звонил. Сказали, что подъеду, я Вас до 11 ночи в кабинете ждал. Не дождался. Сотрудники правоохранительных органов Вас еще не нашли», - сказал на совещании Талайбеков.



Также на месте присутствовал милиционер. После совещания он забрал нарушителя общественного порядка для составления протокола.

Источник: АКИpress