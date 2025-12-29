Житель Балыкчи задержан за распространение экстремистских материалов в соцсетях

По данным пресс-службы МВД, в Балыкчи сотрудники правоохранительных органов выявили аккаунт в социальной сети, на котором публиковались материалы с признаками экстремизма. Владельцем страницы оказался местный житель с инициалами Ж. Э.

По месту проживания подозреваемого проведен обыск, изъят мобильный телефон, который направлен на судебно-лингвистическую экспертизу для окончательной оценки содержания публикаций.

По факту возбуждено уголовное дело. Ак-Суйский районный суд избрал меру пресечения — домашний арест на два месяца с ограничением передвижения и контактов. Следственные действия продолжаются, окончательные выводы будут сделаны после получения результатов экспертизы.

Правоохранительные органы отмечают, что это очередная попытка разжигания межнациональной розни была пресечена оперативно, что подтверждает решимость властей не допускать вражды между гражданами.

Источник: vesti.kg



