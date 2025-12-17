В Чуйской области задержали браконьеров и оштрафовали на 250 тысяч сомов

Инспекторы отдела контроля биоресурсов Службы экологического и технического надзора провели рейдовые мероприятия в Чуйской области.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, в ходе рейдов были задержаны несколько граждан, незаконно занимавшихся охотой.

В отношении нарушителей составлены 20 протоколов по статье 263 Кодекса о правонарушениях КР (нарушение правил охоты). Каждому назначен штраф в размере 12 500 сомов. Общая сумма штрафов составила 250 тыс. сомов.

Источник: Кабар