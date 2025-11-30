Задержан лжезаместитель председателя Бишкекского горкенеша

Задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



В милицию обратился житель столицы. По его словам, 14 ноября ему позвонил через WhatsApp мужчина и представился заместителем председателя Бишкекского городского кенеша. Обманом у него взяли около 300 тыс. сомов.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Оперуполномоченные сотрудники УУР ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района задержали подозреваемого Ш.Д., 2005 года рождения. Его водворили в ИВС.



В рамках следствия устанавливают других причастных к преступлению.

Источник: АКИpress

