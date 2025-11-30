           
Задержан лжезаместитель председателя Бишкекского горкенеша

 

Задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУВД Бишкека. 

В милицию обратился житель столицы. По его словам, 14 ноября ему позвонил через WhatsApp мужчина и представился заместителем председателя Бишкекского городского кенеша. Обманом у него взяли около 300 тыс. сомов. 

Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР. 

Оперуполномоченные сотрудники УУР ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района  задержали подозреваемого Ш.Д., 2005 года рождения. Его водворили в ИВС. 

В рамках следствия устанавливают других причастных к преступлению.

Источник: АКИpress
 

           