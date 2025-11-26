Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству

ГКНБ КР в рамках проведения соответствующих мероприятий в рамках расследования уголовного дела по факту финансирования деятельности членов организованных-преступных групп, а также легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, были установлены факты вымогательства денежных средств у отдельных представителей бизнеса в целях дальнейшего финансирования ОПГ К.Асанбека.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий на баланс государства возвращены 26,43 га земельных участков, расположенных на территории Ак-Кудукского айылного аймака и города Кант Ысык-Атинского района Чуйской области.

ГКНБ КР продолжаются проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных выявление незаконно добытого имущества со стороны членов ОПГ.