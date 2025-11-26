В ЦОНах выявили коррупционную схему. Взятки доходили до $10 тысяч

ГКНБ КР: за организацию незаконной схемы по систематическому получению взятки задержаны бывший директор Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития (ныне ГУ «Кызмат»), работник ГУ «Кызмат», начальник филиала ГП «Кыргыз почтасы» и посредник.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках комплекса следственно-оперативных мероприятий установлена коррупционная схема, организованная работниками Департамента регистрации населения при Министерства цифрового развития в сговоре с гражданскими лицами, оказывающими посреднические услуги.

В рамках уголовного дела установлено, что бывший директор ДРН при МЦР КР «А.Т.Ж.», главный специалист ЦОН Первомайского район г.Бишкек «П.А.Т.», ведущий специалист Октябрьского ЦОН г.Бишкек «А.М.М.», работник ГП «Кыргыз почтасы» «Т.А.Ш.» и посредник «М.А.К.» организовали систему незаконного получения денежных средств от граждан, в том числе от иностранных, обращавшихся в ЦОН для получения государственных услуг.

Согласно отработанной схеме, посредники находили клиентов, предлагали им помощь в ускорении оформлении документов и гарантировали получение результаты по услугам в кратчайшие сроки без очереди, за что требовали денежное вознаграждение от 100 до 10000 долларов США в зависимости от характера предоставляемых услуг, которые в последующем распределялись между участниками незаконной схемы.

Все участники незаконной схемы были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР.