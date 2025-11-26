Задержаны милиционеры Ошской области

ГУ ГКНБ совместно с ОВР СВР МВД КР по г. Ош и Ошской области 22 ноября 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела с поличным при получении вымогаемой взятки в размере 300 тысяч сомов задержаны сотрудники ОВД «М.Ж.А.» и «С.А.Ш.».

Так, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что инспектор по разрешительной системе СОБ ОВД Араванского района подполковник милиции «М.Ж.А.» совместно со следователем следственной службы ОВД Ноокатского района майором милиции «С.А.Ш.» вымогали у гражданки денежные средства в размере 300 тысяч сомов за содействие в положительном решении доследственной проверки, находившейся в производстве последнего.

При задержании один из подозреваемых попытался оказать сопротивление и уничтожить денежные средства, выбросив часть денег в туалет.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по документированию всех обстоятельств дела и выявлению иных лиц возможно причастных к данному преступлению.

Задержанные водворены в ИВС ГКНБ КР.