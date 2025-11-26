ГКНБ: Подозреваемые в мошенничестве использовали имя замглавы ГКНБ

ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что в ноябре 2025 года граждане «С.И.И.», 1978 г.р. и «А.А.Б.», 1982 г.р. используя имя заместителя Председателя ГКНБ Кыргызской Республики обещая прекращение уголовного дела в отношении «К.Д.» путём обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами в общей сумме 46 тыс. долларов США.

По данному факту в ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст. 209 «Мошенничество» УК Кыргызской Республики, принятыми мерами задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР 6 граждан причастных к данному преступлению.

ГКНБ Кыргызской Республики информирует, что лица, совершающие подобные противоправные действия и вводящие граждан в заблуждение, прикрываясь именами руководителей государственных органов, будут привлекаться к ответственности в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.