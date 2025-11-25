Сотрудники санатория «Ысык-Ата» забирали деньги клиентов себе, - ГКНБ

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установил, что отдельные сотрудники санатория, злоупотребляя полномочиями, действуя вопреки интересам лечебницы, в целях извлечения материальной выгоды в обход установленных финансовых процедур, организовали систематическое присвоение денежных средств санатория «Ысык-Ата», поступающих от предоставляемых услуг населению.

Так, сотрудники лечебницы, пользуясь неосведомленностью клиентов о порядке оплаты, получали денежные средства нарочно, при этом регламентированная оплата через платежные терминалы не производилась и в учетных журналах отметки о пациентах не указывались.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого сотрудники санатория «Ысык-Ата» «С.Э.С.», «Э.А.А.», «А.Г.О.» и «А.у.О.» признали свою вину и обязались возместить причиненный ущерб государству.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и демонтаж коррупционных схем в государственных лечебно-профилактических учреждениях.