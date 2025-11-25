Задержан гражданин КНР — гендиректор золоторудного месторождения «Долпран»

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на выявление коррупционных фактов среди должностных лиц государственных органов власти, а также преступлений, наносящих ущерб республиканскому бюджету, установлены факты многочисленных нарушений в деятельности ОсОО «Кемин Ресурс Групп» в лице генерального директора компании гражданина КНР «Т.Д.».

Так, в рамках расследования уголовного дела была назначена комиссионная проверка из числа сотрудников Министерства природных ресурсов КР и Лесной службы МЧС КР на предмет причинения вреда экологии при проведении геологоразведочных работ на золоторудном месторождении «Долпран» расположенного на территории Кеминского района Чуйской области.

В частности, в ходе выездной комиссионной проверки на месторождении «Долпран» были выявлены нарушения в части экологии: разрушены поверхности земли площадью 14 тыс. 398,6 м2, не соответствие техническому проекту, порча земель, невыполнение условий лицензионного соглашения, предоставление недостоверных данных в комиссию по запасам, где нарушены требования Закона КР «О недрах», а также многочисленные нарушения Закона КР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Правил безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом».

При этом, согласно заключению экспертизы экологии от деятельности месторождения «Долпран» нанесен в особо крупном размере.

Кроме того, по результатам следственно-оперативных мероприятий 20 ноября 2025 года генеральный директор золоторудного предприятия «Т.Д.» был задержан и на основании постановления Октябрьского суда г.Бишкек водворен в СИЗО ГКНБ КР.