В Московском районе задержали мужчину за хранение наркотиков и оружия

В Московском районе задержали мужчину за хранение наркотиков и оружия, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что 13 ноября 2025 года в ОВД Московского района поступила оперативная информация о том, что в селе Садовом мужчина употребляет наркотические средства, а также хранит у себя дома наркотические средства и огнестрельное оружие.

Данный факт зарегистрирован, начата проверка. В ходе проверки установлена личность указанного мужчины, им оказался гражданина У.Р. 1966 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 283 УК Кыргызской Республики (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) и 267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК Кыргызской Республики.

В ходе обыска в доме гражданина У.Р. обнаружены два пакета вещества коричневого цвета с характерным запахом конопли, весом 138 граммов и 102 грамма; самодельная трубка для курения наркотических средств; пластиковая бутылка; самодельный пистолет; обрез; граната; 8 боеприпасов; один патрон; одна гильза; порох в коробке; два ножа.

На все изъятые предметы и вещества назначены соответствующие судебные экспертизы.

В порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики У.Р. задержан и водворен в изолятор временного содержания. Районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Источник: Кабар