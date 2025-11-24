Государству нанесен крупный ущерб при установке водяных счетчиков в Таласе

ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что в ходе проверки реализации проекта по установке водяных счётчиков в г. Талас были выявлены существенные нарушения, повлёкшие ущерб государству на сумму 23 млн 76 тыс. 694 сомов. Указанные средства возвращены подрядчиком на специальный счёт ГКНБ в полном объёме.

Так, в 2019 году муниципальным предприятием «Таза суу» был заключён контракт с ОсОО “П” на сумму 349,7 тыс евро на поставку и установку 6 000 водяных счётчиков. Контракт предусматривал: поставку оборудования, монтаж, пусконаладку, проверку, ввод в эксплуатацию и оформление актов приёмки в рабочем состоянии.

Однако проверкой установлено, что поставленные счётчики не работают, около 580 счётчиков вообще отсутствуют, 4000 метров полиэтиленовые трубы закупались по цене 35 евро (это приблизительно 3500 сом) за метр, при реальной их стоимости около 15 сом (на период заупки). После окончания гарантийного периода, гарантийные суммы подрядчику были возвращены без проверки качества и работы. Более того с 2022 года население продолжало платить за воду по старой схеме за количество проживающих лидей в доме, несмотря на заявленное внедрение учётной системы.